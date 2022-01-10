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Транзит российского газа в Словакию через Украину рухнул

Прокачка газа из России в Словакию через Украину упала в три раза с начала 2022 года

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Транзит российского газа в Словакию через Украину с начала 2022 года рухнул почти в три раза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора — компании Eustream.

Прокачка российского газа в Словакию упала через газораспределительную станцию в словацком городе Вельки-Капушаны на границе с Украиной. В Словакию 31 декабря поступило более 83 миллионов кубометров газа, а, например, 3 января — только 26 миллионов. В последующие дни, с 4 по 9 января включительно, — от 27 042 227 до 27 764 579 кубометров ежедневно. При этом технические мощности словацкого транзитного коридора позволяют прокачивать ежедневно до 184 миллионов кубометров газа.

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«Газпром» практически вдвое сократил поставки газа в Европу через Украину в новогодние праздники. Среднесуточный объем поставок 1-9 января упал до 54 миллионов кубометров. Это на 55 процентов меньше последней декады декабря 2021 года.

Из-за потепления европейские потребители смогли резко сократить подъем газа из хранилищ, а в период с 30 декабря по 2 января закачка даже превышала отбор.

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Платон Щукин
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