Назван самый богатый человек в мире криптовалют

Состояние гендиректора Binance Чанпэна Чжао составляет 96 миллиардов долларов, что делает его самым богатым человеком в мире криптовалют, пишет Bloomberg.

Индийский бизнес-магнат Мукеш Амбани (92,9 миллиарда долларов) назван вторым по этому показателю. Издание допускает, что состояние Чжао может быть еще больше, так как у него есть личные криптоактивы.

Глава Binance приобрел самую популярную цифровую валюту в 2014 году, большую часть биткоинов он удерживает до сих пор. Также предприниматель владеет токенами Binance Coin, которые в прошлом году выросли примерно на 1300 процентов. По оценкам Bloomberg, в 2021 году Binance получила не менее 20 миллиардов долларов дохода. При этом биткоин упал более чем на восемь процентов с начала года, до 42,4 тысячи долларов.

24 сентября Народный банк Китая (аналог ЦБ) запретил любую деятельность, связанную с криптовалютами. После этого Binance, как и другие крупные биржи, исключила регистрацию китайских пользователей. С давлением регулирующих финансовых органов по всему миру биржа сталкивается на фоне их обеспокоенности слабой защитой пользователей, а также использованием криптовалюты для отмывания денег.