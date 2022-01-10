Американцам стали платить тысячи долларов за увольнение

Глава американской компании по разработке программного обеспечения Trainual Крис Ронзио стал платить новым сотрудникам по 5000 долларов за увольнение через две недели, пишет Business Insider. Ронзио уверен, что эта мера позволяет фирме сохранять лучших специалистов в штате и поддерживать корпоративную культуру.

По его словам, таким образом в компании «оседает пыль» и у новичков появляется способ сообщить, что они недовольны работой в Trainual. Ронзио также считает, что предоставление сотрудникам финансового стимула и возможности покинуть компанию создает здоровую атмосферу в коллективе. «Очень важно, чтобы они [сотрудники] отказались от денег, приняли решение и взяли на себя обязательства. Это создает основу для отличных рабочих отношений», — говорит гендиректор Trainual.

Кроме того, такая инициатива возлагает больше ответственности на команду по подбору персонала — если они ошибутся, это будет стоит бизнесу денег. Вознаграждение за увольнение предлагается новым работникам всего через две недели, так как это позволит избежать сбоев в работе компании. Бизнес испытал бы больше трудностей, если бы увольнение произошло через более длительный период времени — в тот момент, когда компания вложила больше средств в сотрудника. Сотрудники, которые решают продолжить работу в Trainual, не получают никаких дополнительных стимулов. По словам Ронзио, эти специалисты убеждены, что в долгосрочной перспективе их пребывание в компании принесет им гораздо больше.

Глава Trainual считает денежный бонус за увольнение хорошим способом удержать нужных компании специалистов на фоне масштабной нехватки рабочей силы в США. Американские предприятия самых разных отраслей уже несколько месяцев пытаются найти и удержать как можно больше персонала. В ноябре уволились рекордные 4,5 миллиона американцев, ссылаясь в основном на неудовлетворительные условия труда и низкую зарплату. Чтобы «завлечь» сотрудников, компании США повышают оплату труда, предлагают бонусы при приеме на работу и предоставляют пособия на получение образования.

