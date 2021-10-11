Американцы оказались в смертельной опасности из-за кризиса на рынке труда

Острая нехватка рабочей силы в США ударила по работе службы скорой помощи EMS (Emergency medical services). Медработники сообщили о резком сокращении числа предоставляемых услуг и увеличении времени ожидания медицинской помощи, из-за этого тысячи американцев оказались в смертельной опасности, пишет NBC News.

Президент Американской ассоциации скорой помощи Шон Бэрд заявил, что масштабы нехватки рабочей силы оказались огромными. «В условиях пандемии мы столкнулись с нехваткой людей, это делает ситуацию в системе общественного здравоохранения чрезвычайно опасной», — отметил он. Компаниям, которые занимаются оказанием экстренной помощи, на данный момент не хватает персонала для обработки звонков и квалифицированного медицинского персонала. Согласно опросу американской компании AAA, проведенному среди 258 организаций в США, из-за кризиса стало трудно нанять и удержать врачей и фельдшеров скорой помощи. В 2020 году почти 30 процентов сотрудников EMS уволились менее чем через год, 11 процентов ушли в течение первых трех месяцев.

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Причинами нехватки персонала на рынке труда в США стали огромное количество звонков, низкие зарплаты, стресс и выгорание из-за высоких объемов работы, которые появились у американских медиков в связи с последствиями пандемии. «Когда вы работник EMS, вы рискуете своей жизнью, контактируя с зараженными пациентами, при этом вы можете заработать больше денег, работая на складе в Amazon, что безопаснее. В таких условиях становится действительно сложно удерживать людей», — сказал председатель комитета по персоналу Национальной ассоциации техников скорой медицинской помощи Роберт Лакриц.

При этом компании из сферы экстренной помощи стали зависимы от оставшихся рабочих, нагрузка которых рекордно увеличилась. Им оплачивают двойную сверхурочную работу, чтобы покрыть дефицит, но это уже увеличило среднюю рабочую неделю фельдшеров на восемь часов. «С этим практически невозможно справиться. Я не думаю, что какая-либо компания EMS захочет публично заявить, что ваше обслуживание может быть прервано, но реальность такова, что из-за кризисной ситуации с персоналом мы видим задержки в оказании помощи по всей стране прямо сейчас», — сказал глава службы скорой помощи Tri-Hospital в городе Порт-Гурон Кен Каммингс.

Некоторым медицинским компаниям также пришлось закрыться или объединиться с другими в условиях дефицита. Американская ассоциация скорой помощи и Национальная ассоциация техников скорой медицинской помощи направили письмо в Конгресс США с требованием провести слушания по устранению дефицита и выделить дополнительные средства для повышения заработной платы.

Родители маленьких детей в США ранее оказались под угрозой увольнения из-за дефицита воспитателей в дошкольных учреждениях. Трудности предсказали и работающим матерям, карьера которых пострадала из-за закрытия детских садов и дистанционного школьного образования.