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Создатель популярных американских сериалов одновременно купил два дома

Американский режиссер Берроуз одновременно купил два дома в Калифорнии и потратил $18 млн

Фото: F. Sadou / Reuters

Американский режиссер, создатель популярных сериалов «Веселая компания», «Такси» и «Уилл и Грейс» Джеймс Берроуз одновременно купил два дома в Калифорнии. Он отдал за объекты несколько миллионов долларов, сообщает Dirt.

Режиссер и его супруга Дебби Истон заплатили за новую недвижимость в общей сложности более 18 миллионов долларов (более 1,3 миллиарда рублей). Один из домов находится в городе Лагуна-Бич, а другой — в городе Палм-Дезерт. Оба объекта расположены в охраняемых районах.

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Особняк в Лагуне-Бич — наибольший из купленных Берроузом. Дом площадью более 455 квадратных метров построили в 1962 году. Внутри пять спален, шесть ванных комнат. на территории также есть бассейн. Владение обошлось режиссеру в 15 миллионов долларов (более 1,1 миллиарда рублей).

Второй дом в Палм-Дезерт занимает площадь в 492 квадратных метра. Внутри есть четыре спальни и столько же ванных комнат. Особняк в тропическом стиле с высокими пальмами возвели в 2006 году. С участка открывается вид на поле для гольфа и искусственное озеро.

В ноябре 2021 года новый дом в Калифорнии приобрел американский сценарист, создатель известного мультсериала «Рик и Морти» Джастин Ройланд. Сценарист заплатил за поместье в четыре гектара в городе Рипон два миллиона долларов (на тот момент почти 150 миллионов рублей).

Татьяна Волкова
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