Налоги для бедных россиян предложили снизить

В Госдуме предложили снизить НДФЛ для малообеспеченных россиян. Об уменьшении ставки налога до 0 процентов для бедных говорил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, его слова приводит РИА Новости.

«Надо и снижать налоги для тех, кто получает мало. Вплоть до того, что ставка должна быть 0 процентов для тех, кто получает до 25 тысяч рублей», — сказал он и уточнил, что в этом вопросе необходим комплексный подход.

Ранее в январе первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил о необходимости облагать налогом в 25 процентов ставки НДФЛ богатых россиян, которые имеют ежегодную прибыль больше 10 миллионов рублей. По его мнению, подобная система будет справедливой и в перспективе нивелирует разрыв в доходах. «Некоторые опасаются, что в этом случае олигархи от нас сбегут, но практика показывает, что во всех развитых странах налогообложение еще выше», — подытожил он.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев посчитал такую идею популистской. Однако он допустил, что система налогообложения в будущем может стать более дифференцированной. «Люди, получающие низкие доходы будут платить мало или вообще не будут платить налогов, а те, кто получает действительно большие доходы, они будут платить больше, чем сегодня», — объяснил Гутенев, подчеркнув, что этот процесс будет заранее анонсирован.