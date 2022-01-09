В Госдуме оценили предложение повысить налоги для богатых россиян

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев оценил предложение повысить налог на доходы физлиц (НДФЛ) для богатых россиян, которые имеют ежегодную прибыль больше 10 миллионов рублей, назвав идею популистской. Его слова передает РИА Новости.

«Отношусь к этому как к постоянно возникающим популистским предложениям, когда люди, высказывающие их, недооценивают наших граждан и наших избирателей, считая, что подобные заявления добавляют им и их партии популярность», — заявил депутат. Он выразил уверенность в том, что слова президента России Владимира Путина о ненадобности «резких движений» в сфере налогообложения, верны.

При этом Гутенев допустил, что система налогообложения в будущем может стать более дифференцированной. «Люди, получающие низкие доходы будут платить мало или вообще не будут платить налогов, а те, кто получает действительно большие доходы, они будут платить больше, чем сегодня», — объяснил он, подчеркнув, что этот процесс будет заранее анонсирован.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что считает нужным облагать налогом в 25 процентов ставки НДФЛ россиян, которые имеют ежегодную прибыль больше 10 миллионов рублей. Кроме того, он считает необходимым забирать у них до половины сверхприбыли.