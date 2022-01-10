Ирина Шейк прошлась по улице в пуховике за сотни тысяч рублей

Российская супермодель Ирина Шейк появилась на публике в верхней одежде люксового бренда за сотни тысяч рублей и восхитила поклонников. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Знаменитость прошлась по улицам Нью-Йорка вместе с четырехлетней дочерью Леей в пуховике Burberry бежевого цвета, стоимость которого составляет 2290 фунтов стерлингов (234 тысячи рублей). Известно, что куртка представлена в ассортименте марки в трех цветах. Манекенщица также надела черные брюки, шапку, солнцезащитные очки и ботинки Maison Margiela.

Читатели издания восхитились образом Шейк, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Мне нравится, что она одевается так, как обычные люди, и при этом выглядит стильно», «Самая красивая мать и такая же прекрасная дочь», «Ирина выглядит потрясающе, как и всегда», «Восхищаюсь ее красотой и вкусом», «Шикарная», — высказывались поклонники.

В декабре Ирина Шейк вышла в свет в обнажающем грудь топе и была обругана в сети. Женщина пришла на премьеру фильма «Аллея кошмаров» в Нью-Йорке в темно-сером брючном костюме в полоску в сочетании с кожаным топом. «Ирина красавица, но ее наряд уж слишком экстремален. Ей следует выглядеть более изысканно и меньше оголяться», — писали фанаты об образе манекенщицы.