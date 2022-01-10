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Российская стюардесса показала видео в униформе и покорила пользователей

Стюардесса сняла видео о знакомствах в самолете и восхитила подписчиков в Instagram

Кадр: @alenastewardess

Российская стюардесса, которая прославилась в социальных сетях благодаря блогу о своей профессии и личной жизни, сняла видео о знакомствах в самолете и восхитила пользователей сети. Ролик девушка опубликовала в Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах бортпроводница в униформе показала, как встречает пассажиров самолета, здороваясь и проверяя талоны на посадку. На ней надето синее платье, а волосы убраны в пучок. «Знакомились в небе? Признавайтесь», — поинтересовалась автор в подписи к публикации.

Внешность стюардессы покорила подписчиков, и они принялись писать ей об этом в комментариях. «Самая красивая стюардесса», «Прямо необыкновенная», «Вы бесподобны», «Такая шикарная стюардесса еще меня ни разу не встречала», «Слишком красивая, забудешь, куда летишь», — писали они.

В декабре прошлого года бортпроводница авиакомпании Emirates продемонстрировала на видео три новых комплекта униформы. Девушка показала на видео стандартную форму стюардесс и образы для холодных направлений. «Очень изящно!», «Невероятно стильно», — восхищались пользователи сети.

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Валентина Процкова
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