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Первый канал изменил программу вещания из-за траура в Казахстане

Из-за траура в Казахстане Первый канал убрал из программы вещания развлекательные передачи

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Из-за траура в Казахстане Первый канал изменил программу вещания. Об этом РБК сообщили в пресс-службе телеканала.

Сообщается, что из международной версии программы вещания в СНГ на 10 января убрали развлекательные передачи. Зрителям будут транслировать выпуски новостей, программы «Время», «Время покажет» и «Познер». Также покажут несколько фильмов, в том числе «28 панфиловцев», который был совместно произведен Россией и Казахстаном.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в стране 10 января общенациональный траур по погибшим в результате массовых беспорядков. Глава государства также посмертно наградил 16 военнослужащих и полицейских, погибших во время беспорядков в стране.

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Марина Совина
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