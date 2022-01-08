Токаев объявил в Казахстане общенациональный траур

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в стране 10 января общенациональный траур по погибшим в результате массовых беспорядков. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера республики Берик Уали в Facebook.

«В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура», — написал он, уточнив, что соответствующий указ будет опубликован на сайте резиденции президента Казахстана (Акорды).

Согласно данным МВД Казахстана, в результате массовых беспорядков в республике погибли 18 сотрудников правоохранительных органов. Еще свыше 700 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии республики получили ранения.