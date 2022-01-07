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Число погибших во время беспорядков в Казахстане силовиков увеличилось до 18

МВД Казахстана: 18 силовиков погибли в ходе беспорядков в стране, 748 получили ранения

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Число погибших сотрудников силовых структур в Казахстане возросло до 18. Об этом сообщает «Хабар 24» со ссылкой на МВД страны.

По данным ведомства, еще 748 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии республики получили ранения.  

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Вчера

В то же время в Нацгвардии заявили, что два гвардейца погибли во время массовых беспорядков на юге Казахстана, передает РИА Новости.

Согласно заявлению властей, молодые люди с мужеством выполнили поставленные задачи ради спокойствия и благополучия своего народа. Отмечается, что двое военнослужащих Национальной гвардии погибли в ходе обеспечения безопасности во время массовых протестов в Кызылорде и Талдыкоргане.

Ранее МВД Казахстана назвало число задержанных во время беспорядков в стране. По данным ведомства, более 3 тысяч человек задержаны, 26 вооруженных преступников ликвидированы, еще 18 ранены. На данный момент все здания городских и районных акиматов, а также отделений полиции по республике взяты под контроль.

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Марина Совина
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