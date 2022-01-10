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Цены на газ в Европе вновь поднялись выше тысячи долларов

Цены на газ в Европе вновь поднялись выше 1000 долларов за тысячу кубометров топлива

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Цены на газ в Европе вновь поднялись выше 1000 долларов за тысячу кубометров топлива, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость февральских фьючерсов при открытии торгов составила 1034 доллара. На протяжении торгов в понедельник, 10 января, газовые котировки показывали волатильность, колебались в диапазоне 965-1070 долларов.

Цена закрытия составила 1010 долларов, что на два процента ниже расчетной стоимости пятницы.

Ранее вице-премьер России Александр Новак назвал холодную зиму одной из основных причин роста цен на газ в Европе. Он указал, что Еврокомиссия «целенаправленно» отказывается от долгосрочных контрактов в пользу спотовых контрактов. В результате летом европейские страны столкнулись с ситуацией, когда им не удалось заполнить хранилища, а зимой из-за низких температур на три недели сократилось время для закачки в подземные хранилища.

Марина Совина
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