Специалисты назвали опасные для здоровья последствия TikTok-трендов

Специалисты назвали опасные бьюти-лайфхаки в соцсети TikTok и их негативные последствия для здоровья. Подборка трендов появилась на сайте издания The Sun.

Так, например, в список попал вирусный ролик блогерши с никнеймом tesia84, который набрал почти два миллиона просмотров. На размещенных кадрах девушка порекомендовала подстригать собственные ресницы. По ее словам, таким образом зрителям будет проще приклеивать накладные пучки к векам.

Косметолог Джессика Йервуд предостерегла читателей от подобных манипуляций, поскольку ресницы защищают глаза от попадания вредоносных частиц из внешней среды. «Без ресниц на глазах может развиться инфекция или на роговице появятся ссадины. При этом натуральные ресницы отрастают как минимум 90 дней, поэтому лучше не экспериментировать таким образом», — пояснила она.

В то же время химик Брюс Грин порекомендовал не использовать смазку Durex вместо увлажняющего крема, которую девушки начали применять при создании макияжа по совету блогерши Ради (Rady), чьи видео набирают сотни тысяч просмотров. Мужчина заверил, что нанесение лубриканта на лицо может спровоцировать появление прыщей или сухость кожи.

Кроме того, врач Сара Джарвис рассказала об опасности самодельного бронзера, состоящего из масла для кожи и хайлайтера. «Нельзя наносить на тело детское масло, а затем идти загорать. Таким образом вы в разы увеличиваете риск появления ожогов и рака кожи», — подчеркнула доктор.

Последним в списке вредных советов оказался способ окрашивания волос, предложенный юзершей с никнеймом agbe_. На размещенных кадрах блогерша распыляет парфюм на утюжок, затем проводит им по волосам, которые меняют цвет на розовый из-за присутствия этанола в составе духов. Парикмахер Николь Петти отметила, что такие действия приведут в выпадению волос.

В сентябре 2020 года опасный флешмоб по отбеливанию зубов в TikTok напугал врачей. Одним из активных отбеливающих компонентов, используемых в безрецептурных и профессиональных продуктах для отбеливания зубов, является перекись водорода. Пользователи из США и Великобритании показали, как они наносят это химическое вещество на свои зубы, чтобы добиться более яркой улыбки.