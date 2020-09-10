Опасный флешмоб по отбеливанию зубов в TikTok напугал врачей

В приложении TikTok появился опасный флешмоб, сутью которого является отбеливание зубов концентратом перекиси водорода. Увлечение пользователей, поддержавших тренд, напугало врачей, сообщает Daily Mail.

Одним из активных отбеливающих компонентов, используемых в безрецептурных и профессиональных продуктах для отбеливания зубов является перекись водорода. Пользователи из США и Великобритании показали, как они наносят это химическое вещество на свои зубы, чтобы добиться более яркой улыбки.

Среди них оказалась 18-летняя блогерша Клаудия Снелл (Claudia Snell), чье видео с изображением этого процесса набрало почти три миллиона просмотров в TikTok. Девушка купила бутылку перекиси водорода за четыре фунта (392 рубля) и с помощью ватного тампона нанесла жидкость на зубы на одну минуту. Флакон содержал три процента перекиси водорода, что в 30 раз превышает количество, разрешенное в безрецептурных продуктах для отбеливания зубов.

Эксперты предупреждают, что использование неразбавленной перекиси водорода в высоких концентрациях создает значительный риск для долгосрочного здоровья полости рта. Это вещество может вызвать серьезное повреждение десен, что в конечном итоге может привести к повреждению эмали и чувствительности зубов, а также спровоцировать их выпадение.

Основатель лондонской стоматологической клиники RW Perio Доктор Рина Вадиа (Reena Wadia) подчеркнула опасность описанной процедуры. «Профессиональные системы отбеливания зубов используют изготовленные на заказ капы, которые удерживают гель с перекисью водорода в контакте с зубами и предотвращают его контакт с деснами. Это важно, потому что если гель коснется десен, это приведет к их раздражению, воспалению и боли, а серьезные проблемы с деснами могут привести к потере зубов», — комментировала она.

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Гигиенист Анна Миддлтон (Anna Middleton) предупредила, что «белая» улыбка не означает, что зубы здоровы. «Одно из самых распространенных заболеваний, которое упускают или игнорируют, — это болезнь десен. Кровоточащие десны — это первый признак и тревожный сигнал о том, что нужно что-то предпринять», — сказала Миддлтон.

Ранее в сентябре в TikTok появился другой опасный челлендж, участники которого делали свои зубы ровнее с помощью пилки для ногтей. Пользователи, опробовавшие на себе этот способ, утверждают, что их зубы действительно стали лучше и что им удалось сэкономить на стоматологии. При этом специалисты предупредили, что подобные манипуляции могут иметь негативные последствия и оказаться очень вредными для здоровья. Стоматологи также призвали пользователей не повторять за блогерами.