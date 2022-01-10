Акции крупнейшего производителя каннабиса подскочили

На открытии торгов 10 января акции одного из крупнейших производителей каннабиса — канадского Tilray — подскочили на 22 процента. По данным NASDAQ, ценные бумаги выросли до 7,84 доллара за штуку.

Это произошло после того, как компания опубликовала отчет. Tilray сообщила о прибыли в размере 3 центов на акцию во втором квартале, в то время как аналитики ожидали убытка в размере 9 центов на акцию. Также стало известно, что выручка фирмы выросла на 20 процентов — 155 миллиона долларов — по итогам второго квартала, закончившегося 30 ноября. Однако аналитики ожидали роста до 170,55 миллиона долларов.

Акции других крупных канадских производителей каннабиса, включая Canopy Growth Corp, Hexo Corp и Cronos Group Inc , выросли на 2-6 процента после отчета Tilray.

Главный исполнительный директор Ирвин Саймон объяснил промах насыщением рынка, отмечает Reuters. Чистая прибыль компании составила 6 миллионов долларов по сравнению с убытком в 89 миллионов долларов годом ранее.

Неожиданно хорошие финансовые результаты в Tilray связали с политикой экономии. После слияния с Aphria и создания крупнейшего производителя конопли в мире по объему продаж, компания пообещала дополнительно сократить расходы на 20 миллионов долларов.