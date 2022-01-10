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Российской экономике предрекли проблемы из-за США

МВФ: страны с развивающейся экономикой столкнутся с проблемами из-за повышения ставки ФРС

Фото: Johannes P. Christo / Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что страны с развивающейся экономикой, в том числе и Россия, могут столкнуться с проблемами, если Федеральная резервная система (ФРС) США повысит процентные ставки и свернет программу стимулирования. Об этом говорится на сайте организации.

Цены в США растут самыми быстрыми темпами почти за четыре десятилетия, а новый штамм коронавируса вызывает дополнительные опасения, отметили в МВФ. Страны с развивающейся экономикой также сталкиваются с повышенной инфляцией и значительно более высоким госдолгом. Его средний уровень вырос почти на 10 процентных пунктов с 2019 года.

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«В отличие от США, их экономическое восстановление и рынки труда менее устойчивы. Хотя стоимость долларовых займов для многих остается низкой, опасения по поводу внутренней инфляции привели к тому, что в прошлом году несколько развивающихся рынков, включая Бразилию, Россию и Южную Африку, начали поднимать процентные ставки», — подчеркнули в организации. Резкое повышение ставки в США может потрясти финансовые рынки, уверены в МВФ. Это может привести к оттоку капитала и обесцениванию валюты на развивающихся рынках, предрекают эксперты.

Некоторые страны уже начали корректировать денежно-кредитную политику и готовятся сократить бюджетную поддержку для решения проблемы роста долга и инфляции.

В декабре Международный валютный фонд призвал власти США и Федеральную резервную систему поторопиться с ужесточением денежно-кредитной политики и принятием мер в борьбе с ростом цен.

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Мария СтроителеваПлатон Щукин
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