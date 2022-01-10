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В Netflix рассказали о дате начала съемок третьего сезона «Ведьмака»

В Netflix сообщили, что производство третьего сезона «Ведьмака» начнется в марте 2022 года

Кадр: сериал «Ведьмак»

В стриминг-сервисе Netflix рассказали о дате начала съемок третьего сезона сериала «Ведьмак» в марте 2022 года. Об этом пишет портал Screenrant.

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Отмечается, что предварительное производство продолжения фэнтезийного шоу должно стартовать уже в январе и будет идти до августа 2022 года. Известно также, что премьера нового сезона состоится весной 2023 года.

Основой третьего сезона сериала станет роман польского писателя Анджея Сапковского «Час презрения». Шоураннер Лорен Хиссрик заявляла, что это ее любимая часть из цикла книг «Ведьмак».

Ранее сообщалось, что гонорар британского актера Генри Кавилла за участие во втором сезоне сериала «Ведьмак» составил один миллион долларов за серию. Таким образом, суммарно за съемки в продолжении фэнтезийного шоу Кавилл получит восемь миллионов долларов.

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Сергей Равин
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