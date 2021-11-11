Раскрыт заработок Генри Кавилла за съемки во втором сезоне «Ведьмака»

Стал известен гонорар британского актера Генри Кавилла за участие в продолжении «Ведьмака»

Гонорар британского актера Генри Кавилла за участие во втором сезоне сериала «Ведьмак» составил один миллион долларов за серию. Информацию о заработке артиста раскрыло издание The Hollywood Reporter.

Таким образом, суммарно за съемки в продолжении фэнтезийного шоу Кавилл получит восемь миллионов долларов. Известно, что его гонорар значительно увеличился по сравнению с периодом работы над первым сезоном. Тогда за один эпизод исполнитель главной роли в «Ведьмаке» получал не более 400 тысяч долларов.

Премьера второго сезона «Ведьмака» состоится 17 декабря на стриминговом сервисе Netflix. Сюжет сериала основан на одноименной фэнтези-саге польского писателя Анджея Сапковского. Адаптация произведений автора считается одним из наиболее успешных проектов производства Netflix. В проекте также снялись актеры Фрейя Аллен, Аня Чалотра, Анна Шаффер, Грэм Мактавиш и другие.