Сериал «Ведьмак» продлили на третий сезон

Netflix анонсировал третий сезон «Ведьмака» и сериал по вселенной для детей

Стриминговый сервис Netflx продлил сериал «Ведьмак» еще на один, третий сезон. Об этом компания заявила в официальном Twitter-аккаунте проекта.

Сервис также анонсировал анимационный фильм и сериал по вселенной «Ведьмака», рассчитанные на детей. «Бросьте монетку в нашу растущую вселенную Ведьмака!» — подчеркивается в заявлении Netflx.

Toss a coin to our growing Witcher universe! We can officially announce The Witcher Season 3, along with a second anime feature film, and a new Kids and Family series set in the world of The Witcher. pic.twitter.com/E032fDAXYx — The Witcher (@witchernetflix) September 25, 2021

Кроме того, Netflix представил сразу два трейлера второго сезона «Ведьмака». Ожидается, что он выйдет на стриминговом сервисе 17 декабря.

Ранее стало известно, что звезда «Ведьмака» получил травму на съемках сериала. 37-летний исполнитель главной роли Генри Кавилл повредил ногу, работая на высоте шести метров с ремнями безопасности. Чтобы он восстановился после травмы, его пришлось на время отстранить от съемок.

«Ведьмак» является одним из наиболее популярных сериалов производства Netflix. Он опирается на фэнтези-саге польского писателя Анджея Сапковского. Главные роли в проекте исполняют Генри Кавилл, Фрейя Аллен и Аня Чалотра.