Звезда «Ведьмака» получил травму на съемках сериала

Британский актер Генри Кавилл получил травму ноги на съемках сериала от Netflix «Ведьмак». Об этом сообщает британское издание The Sun.

37-летний исполнитель главной роли повредил ногу, работая на высоте шести метров с ремнями безопасности. Источники описывают травму как незначительную. Однако артиста пришлось отстранить от съемок на некоторое время для восстановления. Производство второго сезона шоу временно продолжится без него.

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Телесериал «Ведьмак» считается одним из самых успешных проектов производства Netflix. Он основан на фэнтези-саге польского писателя Анджея Сапковского.

В ноябре сообщалось, что съемочный процесс второго сезона «Ведьмака», который проходит в Англии, был остановлен из-за вспышки COVID-19 на площадке.

Точная дата премьеры второго сезона шоу пока не называлась.