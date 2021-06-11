Вышел первый тизер нового сезона «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix на онлайн-мероприятии Geeked Week представил первый тизер второго сезона фэнтези-сериала «Ведьмак». Ролик появился в Twitter-аккаунте Netflix Geeked.

Видео сопровождается подписью: «Больше не заблудится в лесу. Встречайте Цири во втором сезоне».

В сентябре 2020 года стало известно, что из-за вызванных пандемией коронавируса изменений графика съемок «Ведьмака» от участия в них отказался один из ключевых для второго сезона актеров, датчанин Туэ Ерстед Расмуссен.

«Ведьмак» считается одним из самых популярных сериалов производства Netflix. Он основан на фэнтези-саге польского писателя Анджея Сапковского. Главные роли в проекте исполняют Генри Кэвилл, Фрейя Аллен и Аня Чалотра.