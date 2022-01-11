106-летняя женщина назвала любовь к бигмакам секретом своего долголетия

Жительница США отпраздновала 106-й день рождения и объяснила причины своего долголетия. Ее слова приводит WNYW.

Дороти Недд из города Филадельфия, штат Пенсильвания, отметила знаменательную дату в пятницу, 7 января, в компании родных и близких. Женщина живет вместе с дочерью и внучкой. Всего у долгожительницы 9 правнуков и один праправнук. «Я чувствую себя отлично!» — сообщила американка корреспонденту местной телекомпании.

Секретами своего долголетия 106-летняя женщина назвала веру в бога и любовь к фастфуду. «Бабушка всегда брала меня в церковь, а после службы мы частенько заходили в Макдоналдс и съедали по бигмаку. Бабушка давно любит бигмаки», — рассказала внучка Недд Зулема.

Она добавила, что уход женщине понадобился только после начала пандемии новой коронавирусной инфекции, так как она не смогла больше навещать родных. «Бабушка приезжала к нам каждую пятницу до начала пандемии, но сейчас ей приходится общаться с семьей по интернету. Все очень скучают по ней, но не хотят подвергать ее опасности», — говорит Зулема Недд.

Ранее сообщалось, что 100-летняя жительница Австралии назвала секретом своего долголетия любимый алкогольный напиток. Женщина считает, что прожила так долго, потому что регулярно выпивает бокал любимого вина.