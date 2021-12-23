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Из жизни

100-летняя юбилярша назвала секретом долголетия любимый алкогольный напиток

100-летняя долгожительница сочла причиной своего долголетия упорный труд и херес

Фото: Dani Brown / ACM Network

Жительница Австралии, всю жизнь проработавшая в благотворительных организациях, назвала секретом долголетия любимый алкогольный напиток. Совет столетней юбилярши приводит Victor Harbor Times.

Молли Майнс родилась в 1921 году и вышла замуж еще пред началом Второй мировой войны. До появления на свет детей женщина занималась шитьем и дизайном одежды, однако после увеличения семейства, стала домохозяйкой. Когда дети подросли, Майнс начала работать в благотворительных организациях, и помогла многим людям на родине. Всего долгожительница более сорока лет проработала в различных фондах.

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Со 100-летним юбилеем женщину поздравили шесть внуков, 13 правнуков и 2 праправнука, которые обожают бабушку и часто приезжают к ней в гости. Причинами своего долголетия Майнс сочла «упорный труд и немного хереса».

Ранее сообщалось, что 104-летняя жительница США раскрыла секрет своего долголетия. Эрнестина Спенсер считает, что прожила так долго, потому что всегда любила хорошенько поесть.

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Никита Савин
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