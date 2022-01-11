В российском регионе неизвестные застрелили более полусотни лошадей

В селе Алексеевка Алтайского края неизвестные застрелили 53 лошади, сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает «Интерфакс».

В полиции житель села, которому принадлежали лошади, пояснил, что 9 января этого года нашел более полусотни лошадей мертвыми. В региональном управлении МВД России агентству рассказали, что говорить о причинах гибели животных до проведения экспертиз пока рано.

В настоящее время заведено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК России («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

По данным «Комсомольской правды», большинство погибших животных — кобылы с жеребятами или еще не ожеребившиеся. Трупы лошадей обнаружили между селами Солоновка и Камышенка, где животные находились на так называемом свободном выпасе — самостоятельно добывали себе корм.

В декабре 2021 года в Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали ранее неоднократно судимого жителя Ступинского района и его сына, который находился в федеральном розыске. Их заподозрили в краже лошадей из конноспортивных клубов ради продажи на колбасу.