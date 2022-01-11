Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском регионе неизвестные застрелили более полусотни лошадей

В Алтайском крае неизвестные застрелили 53 лошади

Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

В селе Алексеевка Алтайского края неизвестные застрелили 53 лошади, сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает «Интерфакс».

В полиции житель села, которому принадлежали лошади, пояснил, что 9 января этого года нашел более полусотни лошадей мертвыми. В региональном управлении МВД России агентству рассказали, что говорить о причинах гибели животных до проведения экспертиз пока рано.

В настоящее время заведено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК России («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

По данным «Комсомольской правды», большинство погибших животных — кобылы с жеребятами или еще не ожеребившиеся. Трупы лошадей обнаружили между селами Солоновка и Камышенка, где животные находились на так называемом свободном выпасе — самостоятельно добывали себе корм.

В декабре 2021 года в Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали ранее неоднократно судимого жителя Ступинского района и его сына, который находился в федеральном розыске. Их заподозрили в краже лошадей из конноспортивных клубов ради продажи на колбасу.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Раскрыты детали переговоров России и США в Женеве
Названа стоимость самой дешевой квартиры в Барселоне
Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду в Пекине
В «Векторе» оценили возможность подъема заболеваемости из-за дельтакрона
Зюганов раскритиковал Казахстан за русофобскую политику
Описаны последствия для Украины при успехе переговоров России и США
Названы самые популярные у хакеров способы обмана россиян
Мосгорсуд эвакуировали из-за угрозы взрыва
Раскрыта дата выхода Samsung Galaxy S22
Российский вирусолог предположил сроки признания «Спутника V» в Европе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter