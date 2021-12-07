В Подмосковье задержали продававших лошадей на колбасу конокрадов

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали ранее неоднократно судимого жителя Ступинского района и его сына, который находился в федеральном розыске. Их заподозрили в краже лошадей из конноспортивных клубов ради продажи на колбасу. Об этом во вторник, 7 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На месте задержания полицейские обнаружили останки лошадей, колбасные изделия кустарного производства, а также пикап со специальным прицепом для перевозки похищенных животных.

По версии следствия, в октябре 2021 года подозреваемые похитили из загона на территории конного клуба в поселке Андреевка пять породистых лошадей. Ущерб от преступления составил более четырех миллионов рублей. В ноябре злоумышленники украли еще двух лошадей и двух жеребят в поселке Поварово.

На отца и сына заведено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Одного из задержанных заключили под стражу, а другого оставили под домашним арестом. Полицейские устанавливают все эпизоды преступлений фигурантов.