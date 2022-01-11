Из ДНК создали чувствительную к наномашинам антенну

Ученые Монреальского университета (Канада) создали светящуюся наноантенну, чтобы отслеживать структурные изменения наномашин и ферментов. Разработка позволяет охарактеризовать функции важных белков и лекарств, которые могут быть полезны в лечении различных заболеваний, включая рак. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Methods.

Наноантенна представляет собой структуру, построенную из молекул ДНК и способную к флуоресценции, то есть испусканию светового излучения. По своему действию она напоминает устройство двусторонней радиосвязи. Она способна поглощать излучение одной длины волны и испускать свет другой длины волны, который можно наблюдать напрямую. Длина волны поглощаемого света зависит от изменений структуры белковой молекулы, к которым чувствительны антенна. Таким образом, наблюдая за флуоресценцией, ученые могут определить функции белков.

«Приемная» часть ДНК-антенны легко присоединяется к определенным частям белковых ферментов через межмолекулярное взаимодействие. В ходе эксперимента исследователи создали наноантенну длиной пять нанометров, которая способна генерировать отчетливый световой сигнал, когда фермент активирован. Так, ученые проследили за работой щелочной фосфатазы, которая взаимодействовала со множеством биологических молекул, в том числе лекарственными препаратами.