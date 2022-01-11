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В Кремле рассказали об артподготовке США к новым переговорам с Россией

Песков: угрозы новых санкций против России являются артподготовкой США перед переговорами

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Звучащие из США угрозы о введении новых санкций в отношении России выглядят как информационная артподготовка Вашингтона в преддверии новых переговоров с Москвой. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС во вторник, 11 января.

«Мы видим, что как мантру наши американские оппоненты продолжают сыпать угрозы о предстоящих санкциях, очевидно, что осуществляются вбросы в разные СМИ. Я бы сказал, что это относится к категории информационной артподготовки перед раундом консультаций», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Таким образом Песков отреагировал на появившиеся ранее в ряде американских СМИ публикации о новых готовящихся против Москвы санкциях.

В частности, Associated Press и Bloomberg сообщили, что США задумали включить Россию в перечень стран, которые попадают под действие наиболее жестких экспортных ограничений. По информации агентств, речь может идти о значительных ограничениях на экспортируемые товары, в том числе на телевизоры и смартфоны.

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Варвара Кошечкина
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