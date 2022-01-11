В Австрии сообщили о скором введении обязательной вакцинации против коронавируса

Канцлер Австрии Карл Нехаммер подтвердил намерение правительства страны ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 в феврале 2022 года. Об этом он заявил в интервью Австрийскому агентству печати.

Глава Австрии добавил, что после некоторых доработок законопроект скоро будет представлен в финальном варианте.

«Серьезные возражения теперь будут рассмотрены и, при необходимости, включены. С моей точки зрения, необходимость обязательной вакцинации сомнений не вызывает», — сказал Нехаммер.

Канцлер также подтвердил, что план правительства обязательно будет реализован с февраля, несмотря на технические трудности с системой учета электронных медицинских карт.

Правительство Австрии ранее сообщило о плане введения обязательной вакцинации от коронавируса с февраля 2022 года. Это вызвало массовые акции протеста гражданского общества против принудительной вакцинации.

7 января стало известно, что Нехаммер после возвращения из отпуска заразился COVID-19 и находится на домашнем карантине. Сам канцлер заметил, что причин для беспокойства нет и он чувствует себя хорошо.