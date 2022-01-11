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В московских аэропортах отменили и задержали десятки рейсов

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 60 рейсов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В аэропортах Москвы во вторник, 11 января, были задержаны и отменены в общей сложности 60 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Уточняется, что по информации на 9:12 мск, в аэропорту Домодедово задержаны 30 рейсов, отменен один, в Шереметьево задержали восемь рейсов и отменили 15 вылетов, во Внуково задержаны четыре рейса, отменены еще два.

Данных о задержках и отменах вылетов в Жуковском нет. Причины изменения времени вылета десятков рейсов не сообщаются.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам необычную погоду на неделе. По его словам, погода в Москве и Подмосковье на этой неделе будет сильно меняться — сначала температура воздуха будет выше нормы (минус 6-8 градусов), затем последует ее понижение (минус 8-12 градусов).

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Валентина Процкова
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