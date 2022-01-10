Вильфанд пообещал москвичам необычную погоду на неделе

Погода в Москве и Подмосковье на этой неделе будет сильно меняться — сначала температура воздуха будет выше нормы, затем последует ее понижение. Необычную погоду жителям столицы пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует РИА Новости.

«Нынешняя рабочая неделя в Москве и Подмосковье совершенно необычная. Она будет очень изменчивой. Температура днем в понедельник будет около минус 6-8 градусов. Потом будет изменяться циркуляция, и Москва окажется в области высокого давления. С 11 января начинается понижение температуры. Будет минус 8-12 градусов днем и ночью», — рассказал синоптик.

Он добавил, что в ночь на четверг, 13 января, в столице и области ожидается температура до минус 20 градусов — такие показатели ниже нормы на четыре-пять градусов. Днем температура поднимется до минус пяти-восьми градусов, уже 14 января будет около нуля, подчеркнул Вильфанд.

По его словам, изменчивость погоды будет характерна для всего Центрального федерального округа.

Ранее москвичей предупредили о 20-градусных морозах в первую рабочую неделю 2022 года. В среду, 12 января, столбики термометров опустятся до минус 15-20 градусов Цельсия.