На следующей неделе в Москву придут двадцатиградусные морозы. Об этом сообщается на официальном сайте столицы.

В ближайшие дни ожидается облачность, местами будет идти небольшой снег. 8 и 9 января температура опустится до минус семи градусов. Ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду.

Такая же погода сохраниться и в понедельник. Во вторник температура опустится до минус 12 градусов. Похолодание продолжится и в среду. Столбики термометров будут показывать от минус 15 до минус 20 градусов Цельсия.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы о резких скачках температуры. Синоптик сообщил, что в городе ожидается похолодание на 10-11 градусов в субботу, 8 января. Он также отметил, что понижение температуры будет сопровождаться заметным скачком атмосферного давления.