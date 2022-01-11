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Азербайджан сообщил о гибели военнослужащего на границе с Арменией

Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего на границе 11 января

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели своего военнослужащего на границе с Арменией, передает Haqqin.az.

11 января на Кельбаджарском направлении границы случилась перестрелка. Баку назвал произошедшее провокацией армянской стороны. Минобороны заявило, что ответными действиями противник был подавлен.

Ереван пока не прокомментировал ситуацию.

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Осенью 2020 года начались бои на линии соприкосновения между Азербайджаном и НКР, которую поддерживает Армения. В результате войны Баку вернул контроль над некоторыми территориями, потерянными в начале 1990-х. В результате де-факто появилась новая армяно-азербайджанская граница. Ереван утверждает, что азербайджанские войска нарушают ее и продвигаются вглубь армянской территории.

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София Сарджвеладзе
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