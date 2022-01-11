Азербайджан сообщил о гибели военнослужащего на границе с Арменией

Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели своего военнослужащего на границе с Арменией, передает Haqqin.az.

11 января на Кельбаджарском направлении границы случилась перестрелка. Баку назвал произошедшее провокацией армянской стороны. Минобороны заявило, что ответными действиями противник был подавлен.

Ереван пока не прокомментировал ситуацию.

Ранее полиция непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявила, что азербайджанские военные закидали камнями машину с малолетним ребенком внутри.

Осенью 2020 года начались бои на линии соприкосновения между Азербайджаном и НКР, которую поддерживает Армения. В результате войны Баку вернул контроль над некоторыми территориями, потерянными в начале 1990-х. В результате де-факто появилась новая армяно-азербайджанская граница. Ереван утверждает, что азербайджанские войска нарушают ее и продвигаются вглубь армянской территории.