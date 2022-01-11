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В Нагорном Карабахе закидали камнями автомобиль с трехлетним ребенком

Sputnik: азербайджанские военные закидали камнями машину армянина с ребенком внутри

Фото: телеграм-канал «Sputnik Армения»

Азербайджанские военные закидали камнями машину с малолетним ребенком внутри. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на полицию непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

События произошли около города Шуши, который находится в непосредственной близости от линии соприкосновения частей НКР и армии Азербайджана. В ходе инцидента пострадал автомобиль, трехлетний ребенок и другие пассажиры ранений не получили. Сообщается, что азербайджанцы угрожали семье гражданина Армении оружием.

На произошедшее отреагировал армянский омбудсмен Арман Татоян. «Этот инцидент в очередной раз доказывает, что азербайджанские ВС не должны находиться в непосредственной близости от сел и на дорогах Армении или НКР. Само их присутствие нарушает право на жизнь и безопасность», — заявил он.

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События, которые можно назвать отголосками прошедшей в 2020 году войны между Арменией и Азербайджаном, происходят в Карабахе до сих пор. В частности, в Шуши азербайджанские военные обнаружили склад боеприпасов, которые якобы бросили военнослужащие Армении при бегстве.

Ранее сержант армии Азербайджана застрелил троих сослуживцев. Причины поступка военнослужащего неизвестны.

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Дмитрий Настасьев
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