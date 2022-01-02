В Азербайджане пограничник застрелил троих сослуживцев

На пограничной заставе Азербайджана один из военнослужащих открыл огонь по сослуживцам. В результате стрельбы погибли три человека, сообщили в Госпогранслужбе республики.

«Военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы сержант Эвезли Эльхан Мухаммед оглу по неизвестной причине открыл огонь из своего служебного оружия и убил военнослужащих пограничной заставы», — говорится в сообщении.

Причина стрельбы пограничника по другим военнослужащим неизвестна. После он бросил оружие и скрылся с места происшествия. Ведутся поиски злоумышленника.

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