В центре Баку произошел взрыв

В центре Баку возле отеля Flame Towers произошел взрыв, по предварительным данным, вызванный утечкой газа. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан».

Как отмечает агентство, инцидент произошел утром в четверг, 30 декабря. Взрыв серьезно повредил несколько припаркованных у гостиницы автомобилей, пострадали и были госпитализированы два человека.

Сейчас на месте работают правоохранители и сотрудники скорой помощи. Другие подробности случившегося пока не известны.

Ранее, 17 декабря, стало известно о взрыве газа в здании многопрофильного медицинского колледжа Махачкалы. Из-за этого начался пожар, однако спасатели успели эвакуировать педагогов и студентов и оперативно потушить пожар.