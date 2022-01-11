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В Польше пообещали «дать по яйцам» России

Евродепутат от Польши Сикорский заявил главе МИД Лаврову, что Россия «получит по яйцам»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Евродепутат от Польши и экс-глава польского МИД Радослав Сикорский пообещал, что Россия «получит по яйцам». Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

Его слова стали ответом министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который заявил, что НАТО представляет из себя геополитический проект по освоению территорий, оставшихся после распада Организации Варшавского договора. Польский политик решил поддержать уровень дискуссии в Восточной Европе.

«Уясните себе раз и навсегда, говорю понятным вам языком. Мы не осиротели, потому что вы никогда не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Вот почему вы не достигнете цели», — заявил польский евродепутат.

Ранее эксперты агентства «Евразийские стратегии» МГИМО в своем ежегодном докладе «Международные угрозы» призвали Россию готовиться к новым провокациям со стороны Запада в 2022 году. Одной из таких провокаций, по словам аналитиков, может стать попытка Польши сорвать диалог между Россией и США по стратегической стабильности.

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Николай Чигасов
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