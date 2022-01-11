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Замглавы ГИБДД Башкирии из дела о взятках на миллиард рублей спрятал 15 часов

Правоохранители изъяли коллекцию дорогих часов у замглавы ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД МВД России

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у замглавы ГИБДД Башкирии Эльвира Сагитова коллекцию из 15 дорогих часов, которые он спрятал в сейфе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Экземпляр, похожий на часы марки Patek Philippe, чья стоимость может достигать 300 тысяч евро, отправлен на экспертизу, чтобы определить его подлинность, уточняет издание Ufa1.ru. Также были найдены документы на имущество, одежда брендовых марок и IPhone последней модели. Обыски проходили в коттедже Сагитова, расположенном на участке площадью 1794 квадратных метра.

Следственные действия проходили в рамках уголовного дела «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова — бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Башкирии, объявленного в розыск. Следственный комитет России расследует дело, фигурантами которого являются бывший глава республиканской дорожной полиции, его заместители и пять инспекторов. По версии следствия, с 2016 года гаишники за денежное вознаграждение выдавали водительские удостоверения без фактической сдачи экзаменов. Им вменяется 33 эпизода взяток на общую сумму миллиард рублей. У них обнаружено имущество общей стоимостью 40 миллионов рублей, приобретенное на нелегальные доходы.

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Любовь Ширижик
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