От нефтегазовых гигантов захотели больше денег

Ожидания акционеров нефтегазовых компаний по выплатам становятся больше на фоне роста цен на сырьевые товары, следует из опроса, проведенного «Центром энергетического воздействия» Boston Consulting Group (BCG). В опросе участвовали 250 институциональных инвесторов, работающих с нефтегазовой отраслью. Данные исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Доля тех, кто считает важным сохранение или увеличение выплат акционерам, увеличилась на 14 процентов по сравнению с опросом прошлого года. В первую очередь речь идет о деньгах, которые инвесторы могут получить в виде дивидендов, но также о выкупе нефтегазовыми компаниями собственных акций. Бумаги энергетических компаний подорожали в 2021 году благодаря высоким ценам на энергоносители, которые, как ожидают инвесторы, останутся высокими в ближайшее время. Так, около 70 процентов опрошенных ожидают, что нефть будет стоить больше 60 долларов за баррель вплоть до 2024 года.

При этом инвесторы хотят, чтобы нефтегазовые компании реагировали на вызовы, связанные с растущей значимостью экологической повестки. От гигантов добиваются четких планов по сокращению выбросов и ясной стратегии энергетического перехода. В будущем давление может возрасти: пока климатический риск закладывают в оценки стоимости нефтегазовых компаний лишь 39 процентов опрошенных, но еще 40 говорят, что намерены последовать этому примеру.

Почти 60 процентов респондентов признались, что клиенты давят на них, призывая уходить от инвестиций в ископаемые виды топлива. При этом инвесторы большей частью рассчитывают, что в своем развитии отрасль сделает ставку на газ. 85 процентов опрошенных считает, что он будет важным промежуточным звеном между традиционными углеводородами и возобновляемыми источниками энергии, а 70 процентов рассчитывает, что нефтегазовые компании продолжат расти именно за счет природного газа. Что касается нефти, то, как полагает две трети опрошенных, пик спроса на нее будет пройден к 2030 году.

Инвесторы полагают, что на фоне перемен в энергетике компаниям нужно принять определенные меры для собственной трансформации. Речь идет не только о сокращении выбросов (на что указали 80 процентов инвесторов), но и о вложениях в зеленые источники энергии — их отметили 82 процента опрошенных. В целом 80 процентов инвесторов также хотят более ясных планов энергетического перехода, большинство при этом признает, что первые шаги уже приняты, хотя этого и недостаточно. Инвесторы хотят, чтобы низкоуглеродные направления деятельности компаний показали лучшие результаты уже в ближайшие три года.

Растущая значимость «зеленой» повестки в будущем может создать трудности для российских компаний энергетического сектора. Так, влияние экологических вопросов может осложнить для них доступ к иностранному финансированию, отмечал в разговоре с «Лентой.ру» директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. При этом он говорил, что инвесторы из Китая и стран Ближнего Востока сохранят более прагматичный подход по сравнению с инвесторами с Запада.