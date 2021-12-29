Российским гигантам предсказали финансовые проблемы

Доступ к иностранному финансированию для российских компаний энергетического сектора в будущем может быть осложнен из-за растущего влияния экологических вопросов, заявил «Ленте.ру» директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Проблемы с финансами, по его словам, могут возникнуть в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Специалист пояснил, что объем зарубежного финансирования в нефтегазовой отрасли снизился из-за санкций, но некоторые компании, не попавшие под ограничения, продолжают в сильной степени зависеть от западных кредитов — например, «Газпром». Кроме того, растет доля банков и фондов из Китая и стран Ближнего Востока, пояснил Маринченко. Но на их деньги нефтегазовые гиганты, вероятно, смогут рассчитывать и в будущем. «Китайские и ближневосточные инвесторы сохранят более прагматичный подход и в меньшей степени будут обращать внимание на углеродный след и другие факторы ESG (вопросы экологии, социальной политики и корпоративного управления. — Прим. «Ленты.ру»), чем западные инвесторы», — предсказывает эксперт.

Партнер, руководитель международной практики KPMG по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов считает, что о «полной токсичности» традиционных углеводородов в будущем говорить не приходится. Однако экологические факторы могут сказаться на стоимости финансирования, и банки начнут активнее требовать от своих заемщиков планов по декарбонизации, считает специалист. ESG-отчеты кредитные учреждения смогут показать регуляторам, чтобы показать, что тоже являются частью «зеленой» повестки.

Банки и сами заинтересованы в нефтегазовых кредитах, которые занимают значительный объем в их портфелях, напомнил Усов. При этом он отметил, что иностранное финансирование для российских компаний дешевле, чем привлечение средств внутри страны. Минимизировать кредитные средства или обходиться внутристрановыми ресурсами нефтегазовая отрасль теоретически может, пояснил он, но при условии выгодной ценовой конъюнктуры.

В начале декабря СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон по экологическим соображениям запретил французским банкам вкладываться в российский мегапроект «Арктик СПГ-2» на Ямале. Предполагалось, что гарантии предоставит инвестбанк Bpifrance. В «Новатэке», которому принадлежит 60 процентов «Арктик СПГ-2», по данным РИА Новости, утверждали, что проект не вызвал ни одного вопроса у экологических экспертов, включая команду Bpifrance.

В середине декабря уйти из России на фоне планов по декарбонизации решила крупнейшая испанская нефтегазовая компания Repsol. Она намерена продать свои активы в совместных предприятиях с «Газпром нефтью» за символическую цену.