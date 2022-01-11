Пассажир натянул футболку на голову стюардессы от злости из-за бессонницы

Пассажир бизнес-класса смешал снотворное и алкоголь во время полета, вышел из себя и напал на бортпроводников. Об этом пишет Mirror.

Сообщается, что инцидент произошел на борту самолета, летевшего из Сан-Хосе (США) в Лондон (Великобритания). Пассажир бизнес-класса, 33-летний Уильям Клегг (William Clegg), страдающий эпилепсией и бессонницей, выпил три таблетки снотворного, а также три бокала вина и две больших бутылки ликера.

После этого Клегг начал странно себя вести: ходить по коридору взад и вперед, начал бросаться шоколадными батончиками в спящих попутчиков и требовать выйти на улицу во время полета, чтобы увидеться с другом. Члены экипажа попытались успокоить пассажира, однако у него случился приступ ярости — от злости мужчина натянул свою футболку на голову одной из стюардесс.

Бортпроводники решили увести пассажира в хвостовую часть самолета, однако ему удалось вырваться и повалить на пол одного члена экипажа. После Клеггу связали руки, однако он все равно пытался забодать стюардесс и брыкался — в итоге мужчину пришлось полностью обездвижить.

Авиакомпания подала на пассажира в суд, обвинив его в нападении на пятерых бортпроводников. Адвокат Клегга объяснил поведение подзащитного стрессом от важной работы, связанной с постоянными переездами, и усугубленного проблемами со сном. Сам же пассажир заявил, что у него был эпилептический припадок и он не помнит происходящего — кроме того, таблетки снотворного могли сделать его безрассудным.

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