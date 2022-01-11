Названы лучшее и худшее гражданства для путешествий

Международное агентство Henley & Partners опубликовало обновленный индекс наиболее и наименее выгодных для путешествия паспортов (рейтинг стран, граждане которых могут посещать без визы другие государства). Список размещен на официальном сайте агентства.

Так, самыми лучшими для поездок названы паспорта Японии и Сингапура — обладатели гражданств этих стран могут без препятствий въезжать на территорию 192 государств. На третьем месте рейтинга расположились Германия и Южная Корея — 190 государств.

Верхние строчки индекса также заняли Испания, Италия, Люксембург и Финляндия (по 189 стран), Австрия (188 стран), Португалия (187 стран) и Швейцария (186 стран). Замыкают десятку лидеров Греция, Мальта и Латвия. Самым худшим для поездок признано гражданство Афганистана — для граждан этой страны доступно только 26 государств.

Россия разместилась на 46 месте рейтинга. Граждане РФ могут без оформления виз и других документов путешествовать по 119 направлениям.

Ранее в октябре эксперты Henley & Partners составили аналогичный рейтинг, в котором Россия находилась на несколько строчек ниже — на 52 месте. Самыми «сильными» были также признаны паспорта Японии и Сингапура.