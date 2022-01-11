Иммунолог объяснил опасность омикрона при низкой смертности

Ослаблять связанные с коронавирусом ограничения из-за низкой смертности от омикрон штамма не стоит, поскольку охват нового варианта COVID-19 в разы выше предыдущих. Таким мнением в разговоре с «Лентой.ру» поделился иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Он объяснил, что новый вариант коронавируса заражает и детей.

Летальность и смертность

Пока в России нет собственных данных по летальности омикрона, подчеркнул Болибок. Опираться в этом вопросе на информацию, полученную в других странах, будет неправильно. Ее можно использовать только, чтобы понимать, к чему нужно быть готовыми.

Болибок заявил, что зачастую в СМИ подменяются два разных по своей сути понятия: летальность и смертность.

«Соотношение умерших к заболевшим называется смертностью. Смертность у омикрона не вызывает особых каких-то опасений. А вот летальность, среди тех кто попадает в больницы, ничуть не ниже, чем мы видели до сих пор. Потому что летальность — это количество умерших от госпитализированных», — объяснил иммунолог.

Ограничения остаются в силе

«Все начинается заново. Разница только в том что те, у кого хоть какой-то иммунитет сохраняется, будут болеть легче», — заявил иммунолог.

По его мнению, стоит ждать высоких показателей по заражаемости омикроном. Исходя из данных стран, где новый штамм уже распространился, можно заключить, что заражаются новым вариантом все: переболевшие, привитые и не привитые в равных долях.

«Но у всех немножко разная картина заболевания. Привитые болеют легко, симптомы как при ОРВИ: боль в горле, небольшая температура, легкий кашель, заложенность. Даже редко встречается характерный для ковида симптом отсутствия обоняния. А не привитые или переболевшие ковидом давно, у которых уже иммунитет прошел, болеют тяжело с реанимацией, госпитализацией и летальными исходами», — пояснил Болибок.

Больше всего опасений вызывает тот факт, что омикрон хорошо распространяется среди детей, добавил ученый. «Наши коллеги из Южной Африки, которые мучаются с омикроном уже два месяца, отчитываются об огромной госпитализации среди детей. Дети болеют тяжело», — предупредил он.

Поэтому ослаблять ковидные ограничения нельзя ни в коем случае, отметил он. Поскольку омикрон более контагиозный и поражает те прослойки людей, которые до этого были не подвержены заболеванию, снижать степень защиты нельзя.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко во время заседания координационного совета опроверг информацию о легком течении южноафриканского штамма. По словам министра, о тяжелом течении заболевания нового варианта коронавируса свидетельствуют данные зарубежных стран, где доминирует омикрон-штамм. В них реанимационные и обычные койки заполнены, подчеркнул Мурашко.