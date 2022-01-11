Женщины, мужчины и «Мисс Русалка» сфотографировались голыми ради огромных урн

Жители британского города Престатин сфотографировались без одежды, чтобы собрать деньги на огромные урны для мусора. Об этом сообщает издание Daily Star.

В съемках участвовали сотрудники местных магазинов, кафе и ресторанов, члены женской команды Северного Уэльса по роллер-дерби, а также победительница конкурса красоты «Мисс Русалка — Уэльс», для участия в котором нужно уметь плавать. Календарь будут продавать по десять фунтов стерлингов (около тысячи рублей).

Инициатором проекта была 51-летняя Салли Смарт, в прошлом занимавшаяся свадебной фотосъемкой. Когда началась пандемия COVID-19, она осталась без заказов и по совету знакомых решила сделать календари с фотографиями голых горожан. По ее словам, как выяснилось, мужчины нервничают сильнее женщин, когда им приходится сниматься обнаженными.

Первый календарь, выпущенный год назад, оценил 95-летний британский телеведущий и натуралист Дэвид Аттенборо. Он получил один из экземпляров и прислал его авторам благодарственное письмо, написанное от руки.

Деньги, вырученные от продажи календарей, пойдут на украшение города двухметровыми урнами в виде китовых хвостов, которые придумал южноафриканский художник Яха Потгитер.

Ранее сообщалось, что в британском графстве Девон фермеры и любители верховой езды сфотографировались обнаженными, чтобы собрать деньги для исследования рака мозга. Фермеры и наездницы снимались с лошадями и собаками, а из одежды у них были только сапоги для верховой езды.