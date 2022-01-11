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В МИД КНР опровергли слухи о нахождении Назарбаева в Китае

МИД КНР: слухи о нахождении Нурсултана Назарбаева в Китае — абсолютно ложная информация

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Информация о нахождении бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Китае является ложной. В МИД КНР опровергли распространенные СМИ слухи, передает РИА Новости.

«Это абсолютно ложная информация. Мы обратили внимание, что пресс-секретарь бывшего президента Казахстана заявил, что в настоящее время Назарбаев находится в столице страны Нур-Султане», — заявили в министерстве.

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В пятницу, 7 января, казахстанские СМИ сообщили, что бывший президент республики, его дочери и их семьи покинули страну. При этом в Казахстане остался только младший брат Назарбаева Болат.

Пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай заявил, что экс-президент находится в столице Казахстана Нур-Султане. Он уточнил, что бывший лидер страны проводит ряд консультативных встреч и находится на связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газомоторное топливо. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К 5 января в Казахстане митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений направили армию. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны «от вооруженных банд».

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Анжелика Бережная
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