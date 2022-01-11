Предсказано распространение мочекаменной болезни из-за глобального потепления

Увеличение температуры воздуха в результате изменения климата повышает риск появления камней в почках из-за обезвоживания организма. К такому выводу пришли ученые США и Швейцарии, которые опубликовали результаты исследования в журнале Nature. В своей статье специалисты оценили влияние жарких дней на распространение мочекаменной болезни на примере населения штата Южная Каролина.

Исследователи проанализировали данные о заболеваемости в период с 1997 по 2014 годы и соотнесли их с показателями температуры воздуха. Это позволило им предсказать влияние глобального потепления на будущую частоту мочекаменной болезни до 2089 года. Для упрощения ученые предполагали отсутствие адаптации людей к жаре (к которой относится, например, повышение спроса на кондиционеры) и демографических изменений.

Были рассмотрены два сценария климатических изменений. Один (RCP 4.5) предполагает быстрое сокращение выбросов парниковых газов, а другой (RCP 8.5) — неограниченные выбросы. К 2085-2089 годам (по сравнению с 2010-2014 годами) общее количество случаев мочекаменной болезни по всему штату увеличится на 2,2 процента при сценарии RCP 4.5 и на 3,9 процента при сценарии RCP 8.5. Согласно оценке, связанные с этим общие избыточные затраты составят 57 и 99 миллионов долларов соответственно.