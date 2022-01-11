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Раскрыты подробности вечеринки в резиденции премьера Британии в разгар пандемии

BBC News: 100 человек были приглашены на вечеринку на Даунинг-стрит во время локдауна

Фото: Toby Melville / Reuters

На вечеринку в саду резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которая прошла 20 мая 2020-го, были приглашены более ста человек. Подробности массового мероприятия, организованного на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса, раскрыло BBC News.

По информации издания, на вечеринке присутствовали как минимум тридцать человек, среди которых был в том числе премьер-министр и его жена. Очевидцы рассказали BBC News, что видели Джонсона с супругой в саду. При этом сам политик отказался уточнять, присутствовал ли он на мероприятии.

В пригласительных, опубликованных изданием ITV News, гостям предлагалось «выпить в саду на Даунинг-стрит, 10, социально дистанцируясь». Тогда в стране еще действовали ограничения на сборы компаниями более двух на улице, их отменили только 1 июня 2020-го.

20 декабря сообщалось, что издание The Guardian опубликовало снимок, на котором запечатлены сидящие за столом Джонсон и его супруга Кэрри, рядом с ними без соблюдения социальной дистанции находятся еще два человека. За соседним столом также сидят четыре сотрудника администрации. Предполагается, что фотография была сделана на указанной вечеринке. Британский премьер не стал комментировать догадки СМИ.

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Екатерина Андреева
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