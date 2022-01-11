Отец девятилетней студентки МГУ обвинил СМИ в клевете

Отец девятилетней студентки Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Евгений Тепляков обвинил СМИ в клевете. Его слова приводят «Известия».

Так он отреагировал на информацию о том, что Алиса Тепляков отсутствовала на экзаменах и зачетах. «Я не знаю, о чем идет речь. Можно прекратить распространять клевету в СМИ? Я вас очень прошу», — заявил он.

Ранее в пресс-службе психологического факультета МГУ сообщили, что девятилетняя студентка МГУ пропустила зимнюю сессию. Она с 24 декабря не появлялась на зачетах и экзаменах. «С 8 сентября 2021 года мы не видели студентку Теплякову А.Е. в стенах Московского университета. А с 24 декабря 2021 года по настоящее время на сдаче зачетов и экзаменов», — говорится в сообщении.