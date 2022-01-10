Девятилетняя студентка МГУ пропустила зимнюю сессию

Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова пропустила зимнюю сессию. Она с 24 декабря не появлялась на зачетах и экзаменах. Об этом сообщили в пресс-службе психологического факультета МГУ, передает ТАСС.

«С 8 сентября 2021 года мы не видели студентку Теплякову А.Е. в стенах Московского университета. А с 24 декабря 2021 года по настоящее время на сдаче зачетов и экзаменов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в факультете выясняют причину отсутствия студентки на сессии. Кроме того, в МГУ не располагают информацией о дальнейших намерениях Алисы продолжать учебу. Также, в случае успешной сдачи сессии и при наличии желания девочки продолжить учебу, в вузе готовы предоставить Тепляковой индивидуальный учебный план в соответствии с образовательным стандартом.

21 декабря отец Алисы Евгений Тепляков напал на замдекана прямо на глазах у дочери. Инцидент засняли на видео. 29 декабря Алиса пропустила экзамен, который должен был у нее пройти по индивидуальному плану сессии.

Позднее член Совета по правам человека (СПЧ) Александр Асмолов призвал приостановить обучение девятилетней студентки в МГУ и назвал учебу девочки в вузе опасным социально-психологическим экспериментом.