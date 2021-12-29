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Девятилетняя студентка МГУ пропустила экзамен 29 декабря

Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова утром 29 декабря не приехала на экзамен

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Девятилетняя студентка-вундеркинд МГУ имени Ломоносова Алиса Теплякова 29 декабря должна была сдавать очередной экзамен, но пропустила его. Об этом пишет mk.ru.

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Уточняется, что экзамен должен был начаться в 10 утра, но девочка с отцом так и не приехали. У однокурсников Алисы сегодня нет экзамена, поскольку она сдает сессию по индивидуальному плану. Появится ли ребенок в стенах факультета психологии до нового года — неизвестно.

21 декабря отец Алисы Евгений Тепляков напал на замдекана прямо на глазах у дочери. Инцидент засняли на видео.

Позднее член Совета по правам человека (СПЧ) Александр Асмолов призвал приостановить обучение девятилетней студентки в МГУ и назвал учебу девочки в вузе опасным социально-психологическим экспериментом. С просьбой разобраться в ситуации он обратился к главе СПЧ Валерию Фадееву, к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой и к уполномоченный по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой.

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Евгения Куликова
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